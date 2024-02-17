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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Что произошло за день: суббота, 17 февраля

Перехват 33 беспилотников над пятью регионами, гибель четырех человек при обстреле Пантелеймоновки в ДНР, упрощение условий участия в госпрограмме по репатриации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ сообщили о перехвате в ночь на субботу 33 беспилотников в пяти регионах: Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Калужской областях.

- Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме по репатриации. Определенным группам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения. Решение касается, в частности, граждан России, постоянно проживающих за рубежом, а также отказавшихся от российского гражданства, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР.

- Четыре человека погибли при обстреле поселка Пантелеймоновка в ДНР. Еще шесть человек пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

- В стационаре остаются 14 пострадавших при обстреле Белгорода, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ.

- Крупный пожар в производственном здании в Ижевске полностью ликвидирован.

- Сильный снегопад с порывистым ветром ожидается в Москве в ближайшие сутки, до вечера 18 февраля прирост снега может составить шесть сантиметров.

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