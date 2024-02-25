Столичный дептранс рекомендовал пересесть на городской транспорт из-за ледяного дождя

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями дептранс рекомендует жителям столицы пересесть на городской транспорт.

"Синоптики прогнозируют ледяной дождь до утра - рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. По прогнозу синоптиков, сегодня с 18:00 до завтрашнего утра в Москве ожидается ледяной дождь", - сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы в воскресенье.

Там уточнили, что городской транспорт для поездок по городу рекомендуется использовать сегодня и завтра. Водителям следует избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.