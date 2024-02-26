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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве почти на 41%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в столице на 40,9% по совокупному населению на восьмой неделе года, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"На восьмой неделе 2024 года в Москве отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению – на 40,9% и среди всех возрастных групп населения: дети в возрасте до 2 лет – на 55,2%, от 3 до 6 лет – на 69,9%, от 7 до 14 лет – на 73,5%, лица старше 15 лет – на 7,8%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте в понедельник.

Отмечается, что показатели заболеваемости по совокупному населению и среди всех возрастных групп на восьмой неделе не превышали эпидемических пороговых величин.

Москва Роспотребнадзор
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