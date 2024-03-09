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Оплата по биометрии на всех турникетах подключена в 10 вестибюлях метро Москвы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Столичный дептранс сообщил о расширении возможностей оплаты в метро по биометрии, теперь все турникеты десяти вестибюлей подключены к такому способу оплаты.

"В 10 вестибюлях станций метро оплату по биометрии принимают все турникеты - в этом году подключили оборудование к сервису еще в восьми вестибюлях", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в субботу.

В дептрансе напомнили, что раньше этим способом оплаты можно было воспользоваться только на крайних турникетах всех станций метро. Поскольку популярность сервиса растет, его действие постепенно расширяют в городском транспорте, пояснили в ведомстве.

"До конца марта начнем тестировать отечественный сервис на МЦД, в планах - запуск в наземном транспорте", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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