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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве на 20%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в столице на 20,1% по совокупному населению на десятой неделе года, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"На десятой неделе 2024 года в Москве отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению – на 20,1% и среди всех возрастных групп населения: детей в возрасте до 2 лет – на 20%, от 3 до 6 лет – на 16,4%, от 7 до 14 лет – на 12,4%, лица старше 15 лет – на 22,4%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте во вторник.

Отмечается, что показатели заболеваемости по совокупному населению и среди всех возрастных групп на десятой неделе не превышали эпидемических пороговых величин.

Москва Роспотребнадзор
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