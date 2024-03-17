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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Два дрона уничтожены в Раменском и Ступинском городских округах Подмосковья

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников в Раменском и Ступинском городских округах Московской области.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву", - написал мэр в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также нейтрализован дрон в Ступинском городском округе, проинформировал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, уточнил Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил об отражении атаки двух беспилотников в подмосковном городском округе Домодедово.

Москва Сергей Собянин Раменский городской округ Ступинский городской округ
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