На площадках "Московской Масленицы" в этом году испекли 40 тыс. блинов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Фестиваль "Московская Масленица" в этом году прошел на 29 площадках, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всего в этом году для посетителей испекли 40 тысяч порций блинов 50 видов, в том числе по рецепту, которому уже 1019 лет", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на улице Кузнецкий Мост столичные повара круглосуточно выпекали блины, за семь дней фестиваля их было сделано больше четырех тысяч. На улицах Святоозёрской и Профсоюзной детей учили готовить главное угощение Масленицы с орехами и малиновым соусом. А на улице Грекова и Бульваре Дмитрия Донского - по старинной технологии делали гурьевские, с вишней.

Как добавил Собянин, также Масленицу отмечали в 27 московских парках.