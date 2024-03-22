На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы Службы безопасности метро

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На станцию столичного метрополитена "Мякинино" прибыли дополнительные силы Службы безопасности метро и сотрудники УВД на метрополитене, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене. Станция "Мякинино" работает штатно на вход и выход", - говорится в телеграм-канале департамента.

В дептрансе также сообщили, что ведомственная охрана правительства Москвы сразу прибыла на место и совместно с полицией на метро начала усиленные проверки на станции.

Как проинформировал ранее центр общественных связей ФСБ, в Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

СКР возбудил уголовное дело по факту случившегося.