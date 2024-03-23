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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:47

Центр крови Подмосковья сообщил, что ее достаточно для пострадавшим при теракте

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье достаточно крови для пострадавших при теракте в Crocus City Hall, сообщила в субботу главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

"По поводу пострадавших, все пострадавшие полностью обеспечены донорскими компонентами крови. Это было уже вчера, и сегодня мы продолжаем обеспечение. Дефицита у нас, слава богу, нет. В настоящее время у нас огромное количество доноров, и мы благодарим их сердечно за то, что они откликнулись", - сказала она в эфире "Россия 24" (ВГТРК).

Аппалуп напомнила, что часть пострадавших находятся в московских клиниках, часть - в подмосковных.

Она добавила, что еще в течение как минимум двух-трех недель пострадавшим понадобится кровь и пригласила всех желающих приходить в Центр крови в последующие дни.

Ранее сообщалось, что 107 пострадавших в теракте в Crocus City Hall находятся в больницах Москвы и Подмосковья, 16 человек - в крайне тяжелом состоянии.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Мария Аппалуп Crocus City Hall
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