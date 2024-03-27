В Москве удвоилось число наркопреступлений, совершенных с помощью IT-технологий

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве в 2023 году почти удвоилось число наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщил в Мосгордуме начальник ГУ МВД по столице Олег Баранов.

"Нами особое внимание уделено выявлению и пресечению наркопреступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. За прошедший год практически в два раза выросло количество выявленных преступлений данной категории - с 2261 до 3835", - сказал он.

В его видеодокладе сказано, что при помощи системы "Безопасный город" в Москве удалось раскрыть и возбудить 236 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, по которым задержано 244 подозреваемых.