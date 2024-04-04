Участок рядом с "Москва-Сити" выставлен на продажу под строительство высотки

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Москва выставила на торги участок рядом с "Москва-Сити" под строительство высотного комплекса, сообщила пресс-служба столичного Департамента городского имущества.

"Город выставил на торги земельный участок площадью 1,25 га и расположенные на нем три расселенных дома во 2-м Красногвардейском проезде в микрорайоне Камушки. (...) На выставленной на продажу площадке можно будет построить 450-метровый комплекс площадью почти 281 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Из этой площади около 232 тыс. кв. м отведено под жилье. Кроме того, в лот входит техническая документация по проекту и права на нее.

Заявки на торги принимаются до 15 апреля, аукцион состоится 18 апреля. Начальная стоимость лота - 13,5 млн рублей.