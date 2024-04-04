Московским водителям из-за дождя напомнили о дистанции и скоростном режиме

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Москве местами идет дождь, поэтому следует соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"ЦОДД: В городе местами идёт дождь - соблюдайте дистанцию и скоростной режим", - говорится в сообщении.

Интенсивное движение сейчас наблюдается на Ярославском шоссе в районе дома 55, МКАД в районе Ленинградского шоссе и ТТК в районе Звенигородского шоссе, уточняет дептранс.

"В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем на Садовом кольце, Ленинградском, Варшавском и Щёлковском шоссе по направлению в область. Для поездок по возможности используйте городской транспорт", - говорится в сообщении.