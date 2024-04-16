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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

На московском заводе "Авангард" прошли учения по ликвидации ЧС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - На территории АО "Московский машиностроительный завод "Авангард"" прошли учения по тушению пожара, сообщила пресс-служба предприятия.

"По сценарию учений в одном из строений возник пожар. После прибытия на территорию предприятия, пожарные осуществили развертывание техники пожаротушения и выдвинулись к месту условного пожара", - говорится в сообщении.

"Для максимального приближения условий учений к боевым в помещении были применены пиротехнические средства задымления", - добавили в компании.

Участники учений закрепили навыки применения противопожарного оборудования и инвентаря, а также отработали слаженность действий всех служб.

Авангард Москва
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