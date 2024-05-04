Ряд станций метро в центре Москвы изменит работу 5 мая из-за репетиции парада

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Несколько станций московского метрополитена в центре города изменят режим работы в воскресенье в связи с репетицией парада, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Завтра, 5 мая, с 5:30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку", - говорится в сообщении в телеграм-канале дептранса.

Отмечается, что в течение дня возможны ситуативные ограничения на других станциях московского метро по требованию полиции.

Как сообщалось, ряд улиц в Центральном и Юго-Восточном административных округах Москвы будет закрыт для движения транспорта 5 мая в связи с репетицией парада на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая.