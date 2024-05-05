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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Введенные в Москве из-за репетиции парада ограничения движения сняты

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ограничения движения транспорта на некоторых улицах в Москве, введенные в воскресенье в связи с репетицией парада, полностью сняты, сообщили в столичном в департаменте транспорта.

Как говорится в его телеграм-канале, движение открыто.

Ранее сообщалось о введении ряда ограничений движения в Центральном и Юго-Восточном округах, а также об изменении режима работы нескольких станций метро в связи с репетицией 5 мая парада на Красной площади в честь Дня Победы 9 мая.

Москва
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