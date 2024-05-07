Москва проводит тендер на эквайринговые услуги для метро на 3 года

Цена контракта - 1,6 млрд рублей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Департамент Москвы по конкурентной политике проводит открытый аукцион на оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием банковских карт и системы быстрых платежей (СБП) в течение трех лет для Московского метрополитена, цена контракта - 1,6 млрд рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно проекту контракта, комиссия за проведение операций по картам составит 1,2%, по операциям с использованием СБП - 0,4%.

Подведение итогов аукциона состоится 23 мая.

Эквайринговым обслуживанием московского метро с 2020 года занимается ВТБ. В прошлый раз банк выиграл конкурс в мае 2022 года с ценой в 939,7 млн рублей, разместив единственную заявку, которая соответствовала закупочным требованиям. До этого, в июле 2020 года, ВТБ выиграл конкурс, запросив 614,3 млн рублей, что было на 3 млн рублей меньше, чем запросил Сбербанк.