Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Московская городская дума на заседании в среду приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Евгения Ступина, который признан в РФ иностранным агентом.

Докладчик по данному вопросу, депутат городской Думы Александр Семенников напомнил, что, согласно федеральному закону "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", в случае отсутствия депутата законодательного органа РФ без уважительных причин на всех заседаниях органа в течение шести месяцев подряд его полномочия прекращаются досрочно.

"С 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года было проведено 10 заседаний Московской городской думы. На всех этих заседаниях коллега Ступин отсутствовал. В семи случаях из десяти им подавались заявления о признании причины его отсутствия уважительной. Во всех случаях данный вопрос, как это и положено по регламенту, ставился председателем на голосование, и во всех семи случаях депутаты принимали решение о том, что причина отсутствия уважительной не является, не признана таковой", - сказал Семенников во время заседания столичного парламента.

Ранее в Мосгордуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Ступина.

23 июня 2023 года сообщалось, что Ступин был признан в России иноагентом. Минюст РФ обосновал это тем, что "Е.В.Ступин распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине".

Ступин был избран депутатом Мосгордумы VII созыва 8 сентября 2019 года по избирательному округу № 20, в который входят районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, а также часть района Выхино-Жулебино. Московское отделение КПРФ исключило его из партии 14 марта 2023 года.