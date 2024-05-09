Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Стратегические силы России всегда в боевой готовности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", - сказал глава государства, выступая на Параде победы на Красной площади.

Он заявил, что Россия не допустит глобального столкновения, к которому стремятся западные элиты.

"Мы отвергаем претензию любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения", - сказал Путин.

Президент РФ заявил, что "реваншизм, издевательство над историей и стремление оправдать нынешних последователей нацистов" является частью общей политики западных элит по разжиганию новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.

Путин отметил, что россияне вместе обеспечат свободное и безопасное будущее своей страны.

"Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа", - сказал он.

"Россия сейчас переживает сложный, рубежный период, - отметил Путин. - Судьба родины, ее будущее зависит от каждого из нас".

Глава государства подчеркнул, что нынешний День Победы Россия отмечает в условиях проведения специальной военной операции, ее участники являются героями, перед стойкостью и самопожертвованием которых преклоняется вся страна.