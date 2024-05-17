Интервалы движения поездов на МЦК временно увеличат рано утром и поздно вечером

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов временно изменится на Московском центральном кольце (МЦК) рано утром и поздно вечером с 18 мая, это необходимо для пропуска поездов дальнего следования Ленинградского направления через пути МЦК, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 18 мая временно изменится расписание движения поездов на МЦК. Интервалы движения будут увеличены до 11-27 минут утром с 6 до 8 часов и вечером с 22 до полуночи", - говорится в телеграм-канале департамента.

В остальное время интервал движения поездов останется прежним. В дептрансе отметили, что увеличение интервалов необходимо для пропуска поездов дальнего следования через пути МЦК на время реконструкции Ленинградского направления.