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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

В Москве ожидается теплая солнечная погода

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Майская погода вернется в Москву на следующей неделе, с понедельника столбики термометров будут показывать выше плюс 20 градусов, в первой половине недели будет солнечная погода, во второй половине возможны небольшие кратковременные дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра и послезавтра минимальные ночные температуры от плюс 5 до плюс 7 градусов, а днем от плюс 18 до плюс 21 градуса. Такой температурный фон близок к многолетним значениям. Понедельник станет последним днем, когда ночная температура будет в диапазоне плюс 4 - плюс 8 градусов. А вот днем уже температура перевалит за 20 градусов - плюс 21 - плюс 23", - сказал Вильфанд.

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Во вторник и среду в Москве днем ожидается плюс 20 - плюс 24 градуса. Ночные температуры, как уточнил Вильфанд, приблизятся к десятиградусной отметке - будет от плюс 8 до плюс 13 градусов.

"Поскольку погоду определяет антициклон, существенных осадков не ожидается, будет много солнца", - добавил Вильфанд.

Во второй половине недели, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, произойдет небольшое понижение давления, поэтому будет больше облачности, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, но сильных осадков не ожидается.

В пятницу, субботу и воскресенье на следующей неделе ночью температура прогнозируется плюс 7 - плюс 11 градусов, а днем - плюс 17 - плюс 22.

"Наступает период малооблачной, комфортной погоды, теплой. Эта температура около нормы, а в середине недели она на пару градусов будет выше нормы. Действительно, мы вернулись к майской погоде", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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