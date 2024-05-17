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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Заморозки прогнозируются в регионах европейской части РФ и в Сибири

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Заморозки в ближайшие дни прогнозируются в отдельных районах центра и юга европейской части России, в Приволжском и Уральском федеральных округах и в регионах Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодный процесс продолжается, к сожалению большому, и в целом ряде регионов будут заморозки", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что заморозки ожидаются в Тверской и Костромской областях в ночь на субботу и воскресенье. Также заморозки в ближайшие ночи прогнозируются повсеместно в Приволжском федеральном округе: в Кировской, Ульяновский областях, в Башкортостане, где температура будет опускаться до минус 5, а также на севере округа - в Пермском крае, в Нижегородской области.

"Даже в Крыму еще сегодня ночью в степных районах прогнозируются заморозки до минус 1 градуса", - добавил Вильфанд.

Кроме того, ближайшей ночью заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Ростовской области. "В Алтайском крае сохранятся заморозки до минус 2 градусов - а это же самый юг азиатской части страны", - отметил Вильфанд.

Также заморозки прогнозируются в Свердловской области, где 18 мая будет до минус 1, а 19 мая температура может опуститься до минус 3 градусов. В Челябинской области заморозки до минус 3 градусов.

Как уточнил Вильфанд, такая ситуация связана с тем, что погода на европейской части России, на Урале определяется антициклоном, "но это образование не однородно по погоде". "И вот на восточной периферии этого антициклона, а как раз туда попадает весь Приволжский федеральный округ, Урал и частично западная Сибирь, там везде воздушные массы поступают с севера, поэтому очень холодная погода", - отметил Вильфанд.

При этом, по его словам, очень теплая погода сейчас на Северо-западе европейской части страны. Так, в Санкт-Петербурге в субботу температура поднимется до плюс 23 - плюс 25 градусов, будет солнечно. До 20 градусов будет в Калининградской и Мурманской областях, а также в Карелии.

Роман Вильфанд Башкортостан Гидрометцентр Алтай Крым Челябинская область Свердловская область
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