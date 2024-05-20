В Москве к выходным потеплеет до плюс 27 градусов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве на этой неделе температура днем будет выше 20 градусов, во вторник ожидается кратковременный дождь и гроза; к выходным столбики термометров поднимутся до плюс 26 - плюс 27 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве погода будет просто замечательная, но она будет разнообразной. Циклон определяет условия погоды, поэтому осадков не будет, за исключением завтрашнего дня - завтра день теплый, плюс 23 - плюс 25 градусов, но будут кратковременные, но интенсивные осадки, и грозовая деятельность. Такая настоящая летняя погода. Осадков выпадет не так много - от 2 до 6 мм", - сказал он.

По прогнозу, в среду произойдет небольшое понижение температуры, будет плюс 21 - плюс 23 градуса. В ночь на четверг и на пятницу понизятся и ночные температуры - если в ночь на вторник и среду они будут около плюс 10 - плюс 12, то в четверг и пятницу - уже плюс 4 - плюс 9 градусов. Днем в четверг и пятницу будет около плюс 20 градусов - в четверг температура будет подниматься до плюс 21, а в пятницу - до плюс 24. Вильфанд отметил, что этот температурный фон близок к норме.

"А в субботу просто замечательно - давление повышается, будет малооблачная погода, солнце будет припекать так, что будет плюс 21 - плюс 26, а в воскресенье даже до плюс 27. Такая температура выше нормы на 3-4 градуса", - сказал синоптик.