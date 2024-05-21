В Басманном районе Москвы построят пятнадцатиэтажный музейный комплекс

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Басманном районе Москвы на Малой Почтовой улице построят пятнадцатиэтажный музейный комплекс с концертным залом и офисными помещениями, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Здание построят на частные инвестиции на участке между Госпитальным переулком и улицей Большая Почтовая. В нем разместят частную коллекцию произведений искусства широкого профиля: живопись, иконы, музыкальные инструменты, арт-объекты и многое другое. Четыре этажа займут офисы, а верхний уровень отведен под ресторан с видовой террасой.

На первом этаже запроектированы входные группы музейной и офисной части, зал для размещения временных экспозиций, кафе, магазин книг и сувениров. Со второго по пятый этажи расположатся залы для постоянной экспозиции. На уровне второго и третьего этажей они будут соседствовать с концертным залом вместимостью 336 мест, выше - с лекториями, конференц-залом, артистическими и техническими помещениями, пространствами для временных выставок.

Отдельные этажи в комплексе отведены под фондохранилище и фотолабораторию, творческие мастерские, офисы и ресторан. На трех подземных уровнях разместится паркинг.

"Облицовка музейно-экспозиционного блока решена как двойной фасад, где внутренняя, утепленная стена выполнена из материалов с различными текстурами, а наружный стеклянный слой украшен графическими изображениями, отражающими функциональное содержание помещений. В частности, используют панели под бетон, дерево, натуральный камень", - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.