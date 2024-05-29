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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

В Москве с 22 июня временно закроют участок Большей кольцевой линии метро

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Участок Большой кольцевой линии московского метро "Деловой центр - Шелепиха - Хорошевская" временно закроют с 22 июня для интеграции в строящуюся Рублево-Архангельскую линию, сообщили в департаменте транспорта столицы в среду.

Данный участок откроется уже в составе новой линии, говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что для интеграции участка построят соединение новых тоннелей с действующими, что потребует их модернизации и замены инженерных систем. "Строительные работы не позволяют продолжать движение поездов по требованиям безопасности", - добавили в сообщении.

Для поездок до станций "Москва-Сити" и "Деловой центр" можно будет использовать Филевскую и Солнцевскую линии метро, МЦД-1 и МЦД-4. До "Шелепихи" можно построить маршрут через МЦД-1.

Также до указанных станций можно добраться по Московскому центральному кольцу (МЦК). Кроме того, чаще будут ходить маршруты наземного городского транспорта, проходящие через "Шелепиху".

Москва
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