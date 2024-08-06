Поиск

Собянин пообещал полностью заменить старые поезда на зеленой ветке метро к 2026 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - На Замоскворецкой линии московского метро стало почти 20% новых поездов, полностью обновить подвижной состав планируется к 2026 году, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил об этом в связи с тем, что в электродепо "Сокол" приняли 20-й поезд серии "Москва-2024", который заменил "еще один "Номерной" состав на Замоскворецкой линии".

Мэр уточнил, что у новых поездов "Москва-2024" почти на треть шире двери, в них поддерживается комфортный микроклимат за счет кондиционеров с обеззараживанием воздуха. Также в новых поездах хорошая шумоизоляция и есть зарядки для гаджетов.

Сергей Собянин Москва Сокол Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд утвердил арест экс-главы Депкультуры столицы Кибовского

Расписание поездов на МЦД-4 изменится по выходным с 9 по 25 августа

Рост цен на АЗС Москвы замедлился впервые с конца мая

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

В Москве в понедельник с утра ожидается сильный дождь

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

Ливень и гроза ожидаются в Москве в воскресенье

МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });