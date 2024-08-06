Собянин пообещал полностью заменить старые поезда на зеленой ветке метро к 2026 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - На Замоскворецкой линии московского метро стало почти 20% новых поездов, полностью обновить подвижной состав планируется к 2026 году, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил об этом в связи с тем, что в электродепо "Сокол" приняли 20-й поезд серии "Москва-2024", который заменил "еще один "Номерной" состав на Замоскворецкой линии".

Мэр уточнил, что у новых поездов "Москва-2024" почти на треть шире двери, в них поддерживается комфортный микроклимат за счет кондиционеров с обеззараживанием воздуха. Также в новых поездах хорошая шумоизоляция и есть зарядки для гаджетов.