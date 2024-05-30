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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Airbus благополучно сел в "Шереметьево" после сообщения о проблемах с шасси

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после сообщения экипажа о проблемах с шасси, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в четверг.

"Экипаж Airbus A321 следующего из Самары в Москву штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево"", - сказали в экстренных службах.

Ранее экипаж пассажирского самолета Airbus A321, направлявшийся из Самары в Москву, сообщил диспетчерам о возможном разрушении покрышки на левой стойке шасси и запросил поддержку наземных служб столичного аэропорта.

На борту лайнера до 200 человек, включая пассажиров и экипаж.

Москва Шереметьево
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