Airbus благополучно сел в "Шереметьево" после сообщения о проблемах с шасси

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после сообщения экипажа о проблемах с шасси, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в четверг.

"Экипаж Airbus A321 следующего из Самары в Москву штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево"", - сказали в экстренных службах.

Ранее экипаж пассажирского самолета Airbus A321, направлявшийся из Самары в Москву, сообщил диспетчерам о возможном разрушении покрышки на левой стойке шасси и запросил поддержку наземных служб столичного аэропорта.

На борту лайнера до 200 человек, включая пассажиров и экипаж.