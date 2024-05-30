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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Самолет рейса Петербург-Сочи совершил незапланированную посадку в Минводах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Airbus A319, совершавший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край, входит в холдинг "Новапорт"). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в Минеральных Водах совершена незапланированная посадка самолет Airbus A319, следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи. В данный момент проводится технический осмотр судна, видимых повреждений нет. Пострадавших нет", - отметил собеседник агентства.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки самолета из Санкт-Петербурга в аэропорту Минеральных Вод (Ставропольский край), сообщается в телеграм-канале ведомства.

"30 мая 2024 года борт рейса Санкт-Петербург - Сочи вынужденно сел в аэропорту Минеральных Вод. Причина устанавливается. (...) Санкт-Петербургская транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства, проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в самолете находилось 126 пассажиров авиарейса FV 6563. Все они размещены в зале ожидания аэровокзального комплекса, авиакомпания предоставляет им необходимые услуги. Также готовится резервный борт.

Кроме того, проверку организовала Южная транспортная прокуратура. В телеграм-канале ведомства сообщается, что приземлившийся в Минводах самолет принадлежит авиакомпании "Россия". Его посадку связывают с техническими причинами.

Минеральные Воды Петербург Сочи Airbus МЧС
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