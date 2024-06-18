Поиск

Движение временно закроют в центре, на западе и в Новой Москве 23-26 июня из-за велогонки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве в Центральном, Западно, Троицком и Новомосковском округах будет временно закрыто движение из-за проведения велогонки "Пять колец", ограничения будут действовать на разных участках с 23 по 26 июня, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с проведением велогонки "Пять колец" будет временно закрыто движение на ряде улиц в ЦАО, ТиНАО и ЗАО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства во вторник.

В департаменте уточнили, что 23 июня из-за проведения гонки "Воробьевское кольцо" закроют движение с 11:00 до 16:30 на улице Косыгина и на Университетской площади, на участках временных ограничений с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка

24 и 26 июня пройдет велогонка "Крылатское кольцо", в связи с чем 24 июня с 9:00 до 16:00 и 26 июня с 8:00 до 15:00 будут закрыты две полосы на Крылатской улице с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Также 24 и 26 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке ограничений.

25 июня из-за проведения велогонки "Кленовское кольцо" будет закрыто движение с 11:00 до 16:30 в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое.

Москва Новая Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления

Более 120 человек обратились в Москве к медикам с симптомами отравления

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

Вход на станции метро "Проспект Мира" будет закрыт утром 16 июня

В Москве в июне осадков уже выпало почти в два раза больше месячной нормы

ОАК опровергла сообщения о возгорании на территории ОКБ Сухого в Москве

Движение на открытом участке Филевской линии метро в Москве восстановлено

В Москве остановили движение на открытом участке Филевской линии метро

В метро Москвы приостановлено движение от "Текстильщиков" до "Котельников"

Россия рассчитывает на отмену виз с шестью странами

В Москве в среду ожидается дождь, возможен град

В Москве в среду ожидается дождь, возможен град

Парковка в Москве будет бесплатной в День России

Парковка в Москве будет бесплатной в День России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });