Движение временно закроют в центре, на западе и в Новой Москве 23-26 июня из-за велогонки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Москве в Центральном, Западно, Троицком и Новомосковском округах будет временно закрыто движение из-за проведения велогонки "Пять колец", ограничения будут действовать на разных участках с 23 по 26 июня, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с проведением велогонки "Пять колец" будет временно закрыто движение на ряде улиц в ЦАО, ТиНАО и ЗАО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства во вторник.

В департаменте уточнили, что 23 июня из-за проведения гонки "Воробьевское кольцо" закроют движение с 11:00 до 16:30 на улице Косыгина и на Университетской площади, на участках временных ограничений с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка

24 и 26 июня пройдет велогонка "Крылатское кольцо", в связи с чем 24 июня с 9:00 до 16:00 и 26 июня с 8:00 до 15:00 будут закрыты две полосы на Крылатской улице с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении. Также 24 и 26 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке ограничений.

25 июня из-за проведения велогонки "Кленовское кольцо" будет закрыто движение с 11:00 до 16:30 в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое.