На западе в Москвы в субботу утром перекроют улицы ради велогонки "Столица"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Москве с утра 6 июля в субботу перекроют несколько улиц в Западном округе на время проведения велогонки "Столица", предупредил городской Департамент транспорта.

В этот день с 6:00 до 12:00 будет закрыто движение на участках улиц: Косыгина, Мосфильмовская (при движении в сторону Воробьевского шоссе), Потылиха (при движении в сторону Бережковской набережной); на Университетской площади; на Воробьевском шоссе; на Мичуринском проспекте; в 1-м Сетуньском проезде (при движении в сторону Воробьевского шоссе); на участке дублера проспекта Вернадского (при движении в сторону центра).

На перекрытых участках будет запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.

Кроме того, будет ограничено движение: с 00:01 5 июля до 8:00 7 июля по одной крайней левой полосе на Университетской площади (при движении в сторону Университетского проспекта); 6 июля с 6:00 до 12:00 по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте (при движении в сторону Мичуринского проспекта).