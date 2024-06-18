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Дождь и гроза ожидаются в Москве во вторник

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Почти 60% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах столицы в понедельник, непогода в виде дождей, грозы и града ожидается и во вторник. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За прошедшие сутки, 17 июня, в отдельных районах города выпало почти 60% месячной нормы осадков, наибольшее количество – на юго-западе, западе столицы и в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа - ИФ). Сильные дожди сопровождались порывами ветра до 14 м/с, грозой, градом. По прогнозам синоптиков, сегодня непогода сохранится. Ожидается сильный дождь, возможны град, гроза, усиление порывов ветра до 17 м/с", - сказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, добавил заммэра. "На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - сказал он.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - говорится в сообщении комплекса.

Москва
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