Похолодание придет в Москву к выходным

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Понижение температуры до плюс 17 - плюс 22 градусов прогнозируется в Москве в пятницу, температура будет соответствовать значениям начала июня вместо июльской погоды, которая была большую часть месяца, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодняшний день (вторник - ИФ) и четверг будут очень дождливыми. Дожди, местами сильные, в четверг очень хорошо выраженная грозовая деятельность, усиление ветра до 15-20 м/с. Такая настоящая ливневая погода (...) Между этими двумя днями через центр европейской России пройдет гребень высокого давления, давление повысится на 5-7 мм ртутного столба. Поэтому завтра ночью температура плюс 15 - плюс 17 градусов, а днем плюс 26 - плюс 28, переменная облачность, без осадков, много солнца", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в среду температура в Москве будет на 4 градуса выше нормы. В четверг же ситуация изменится: если ночью температура будет еще очень высокая - плюс 17 - плюс 19, то днем из-за прохождения холодного фронта, она понизится, максимальные значения будут плюс 20 - плюс 22 градуса.

"Начиная с пятницы, воздушные массы будут перемещаться с северо-запада и с севера, воздушные массы не очень насыщены влагой, поэтому резко понизится температура, прежде всего ночью. В ночь на пятницу она будет от плюс 8 до плюс 13 градусов, и дневная температура будет все время диапазоне от плюс 17 до плюс 22 градусов", - сказал Вильфанд, уточнив, что такой температурный фон будет ниже нормы на 1-2 градуса.

"Такая температура, которая прогнозируется в пятницу, субботу, воскресенье, да и в первые дни следующей недели, она больше характерна для начала июня. Погода впервые начнет отставать в этом месяце. До этого была очень теплая погода, почти июльская все время", - добавил он.

При этом, начиная с пятницы, в столичном регионе, как отметил Вильфанд, будет "много солнца" и переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Однако в воскресенье в течение нескольких часов возможен небольшой дождь.