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Трамваи не будут ходить на Шаболовке в Москве по выходным

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Движение трамваев временно будет остановлено на Шаболовке по выходным с 22 июня из-за ремонтных работ, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"С 22 июня по выходным трамваи временно не будут ходить по Шаболовке (...) Изменения связаны с ремонтными работами на Шаболовке в рамках реконструкции трамвайного депо им. П.Л. Апакова", - говорится в сообщении.

Так, трамваи поедут по измененным маршрутам: 14, 47 - объединяются в единый маршрут 47+14 от остановки "Нагатино" через Серпуховский Вал и метро "Ленинский проспект" до метро "Университет", 26, 38 – объединяются в единый маршрут 38+26 от метро "Пролетарская" через Серпуховский Вал и Черёмушки до метро "Университет".

Вместо трамваев будут работать автобусы 026 – от метро "Октябрьская" до Духовского переулка. От Духовского переулка автобусы поедут без остановок к метро "Тульская", а затем через Серпуховский Вал вернутся на Шаболовку. От метро "Шаболовская" к метро "Октябрьская" автобусы поедут без остановок через улицу Академика Петровского и Ленинский проспект.

Москва
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