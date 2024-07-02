На Чистых прудах 13 июля пройдет парад трамваев и ретроавтомобилей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В День московского транспорта 13 июля в центре столицы пройдет парад трамваев и ретроавтомобилей , сообщил через пресс-службу Департамента транспорта его руководитель, заммэра города Максим Ликсутов.

Парад завершился на Чистопрудном бульваре. Согласно инфографике департамента, ретроколонна стартует в 11:00 от станции метро "Новокузнецкая", проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. С 11:30 до 18:00 на Чистопрудном бульваре будет проходить выставка ретротранспорта .

"Этот год знаковый для истории московского трамвая. В апреле мы отметили 125-летие любимого городского транспорта москвичей. А 13 июля около 15 исторических вагонов и машины из коллекций наших партнеров проедут в центре столицы", - сказал Ликсутов.