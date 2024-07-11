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В центре Москвы 13 июля будут перекрывать улицы для парада ретротранспорта

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В центре Москвы 13 июля будут перекрывать улицы для парада ретротранспорта, сообщил Департамент транспорта столицы.

Чистопрудный бульвар и Белгородский проезд от Покровки до Чистопрудного бульвара будут перекрыты с полудня до 18:40. С 8 часов утра до 11 будут закрывать участки Садовнического проезда.

С 11:00 до 12:00 движение будут перекрывать на периоды не больше 10 минут в Садовническом проезде от дома 22/24, строение 1 по Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста; на Большом Устьинском мосту; в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы; на Яузском и Покровском бульварах.

На Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде будет запрещена парковка с 00:01 12 июля до окончания мероприятия.

Москва Чистопрудный бульвар Дептранс
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