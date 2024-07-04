В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается гроза с градом, возможны смерчи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе во второй половине дня в пятницу синоптики прогнозируют ливни, крупный град, грозу и усиление ветра при порывах местами до 27 м/с, за час может выпасть до 20 мм осадков, есть условия для формирования смерча , сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В первой половине дня Москва будет находиться в теплом секторе циклона, температура поднимется до плюс 30 - плюс 32 градусов, но в 14:00 - 15:00 начнет "натекать облачность, а затем, вечером и ночью, пройдет хорошо выраженный фронтальный раздел", перед которым произойдет резкий подъем теплых воздушных масс.

"Они приводят к кучево-дождевой облачности, очень мощной. Именно эта облачность и будет формировать очень сильные осадки. Прогнозируется, что в некоторых районах выпадет 20 мм осадков за час. Это очень много, это опасное явление. Будет формироваться грозовая деятельность, град, причем не просто град, а крупный град. И, что наиболее значимо, усиление ветра - порывы ветра 17-22 м/с, в отдельных районах Москвы и Московской области 25-27 м/с. Это очень сильный ветер", - сообщил Вильфанд.

По его словам, возможны условия для формирования смерчей.

В первой половине дня в субботу "еще возможны кратковременные осадки, но и то на востоке области".

"А в Москве установится спокойная июльская погода - плюс 22 -плюс 25, по области до плюс 26 градусов. Эта температура примерно на 1 градус выше нормы, но при этом на 10 градусов ниже, чем в предшествующие дни", - добавил метеоролог.

При этом он посоветовал не ждать окончания жары.

К воскресенью к Москве подойдет антициклон, температура опять будет повышаться - плюс 25 - плюс 27, в отдельных районах плюс 28.

"А в понедельник столбик термометра опять будет стремиться к 30-градусной отметке. И дальше, в первой половине недели, температура будет на 4 градуса выше нормы, не на 7-8 градусов, как сейчас, но все же. С понедельника существенных осадков не ожидается, по крайней мере, до конца рабочей недели", - добавил Вильфанд.

Дожди в регионе возможны и в четверг

Между тем, в мэрии Москвы не исключают, что кратковременные ливни и грозы пройдут в регионе и вечером в четверг.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается кратковременный дождь, ливень, возможны гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Людей просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.