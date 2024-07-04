Поиск

В Центральном федеральном округе прогнозируются условия для формирования смерчей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Усиление ветра до 27 м/с прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа и Центрального федерального округа, возникнут условия для формирования смерчей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"И в Северо-Западном федеральном округе, и в Центральном федеральном округе, включая Москву, прогнозируются условия, способствующие возникновению смерча", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что начиная с запада Центрального федерального округа, Смоленской, Брянской областей, начнет перемещаться атмосферный фронт, который затем придет в Тульскую, Московскую, Ивановскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую, Владимирскую области. После он уйдет на Волгу. В этих регионах из-за прохождения фронта прогнозируются сильные осадки и усиление ветра с порывами до 27 м/с.

Аналогичная ситуация, начиная с ночи на пятницу, прогнозируется в Псковской, Новгородской областях, где ожидаются ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с. В Ленинградской области аналогичная ситуация прогнозируется завтра.

Согласно данным Гидрометцентра, 5 июля в Брянской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, в Орловской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Рязанской областях дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. В Тверской, Тульской областях очень сильный дождь, гроза, град, ветер 22-27 м/с.

Во Владимирской области сильный дождь, гроза, в Калужской области сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 25-27 м/с. В Ярославской области ожидаются сильный дождь, гроза, ветер 22-27 м/с, в Костромской области дождь, град, ветер 17-22 м/с. В Ивановской области 5 июля ожидаются дождь, гроза, крупный град, ветер 15-20 м/с, 6 июля очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 22-27 м/с.

Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о готовности России начать производство ракет СМД

Путин не видит смысла обращаться к Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной

Путин не видит смысла обращаться к Раде по вопросу урегулирования конфликта с Украиной

Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Apple по требованию РКН заблокировала 25 VPN-сервисов в российском App Store

Глава комитета ГД заявил, что в осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки

Глава комитета ГД заявил, что в осенний призыв будут в основном использоваться бумажные повестки

Захарова отказалась комментировать возможность возвращения посла Антонова из США

"Почта России" обсуждает с ВТБ передачу ему доли в Почта банке

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за границу

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за границу

В Банке России заявили, что аргументы в пользу повышения ставки стали весомее

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });