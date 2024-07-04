В Центральном федеральном округе прогнозируются условия для формирования смерчей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Усиление ветра до 27 м/с прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа и Центрального федерального округа, возникнут условия для формирования смерчей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"И в Северо-Западном федеральном округе, и в Центральном федеральном округе, включая Москву, прогнозируются условия, способствующие возникновению смерча", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что начиная с запада Центрального федерального округа, Смоленской, Брянской областей, начнет перемещаться атмосферный фронт, который затем придет в Тульскую, Московскую, Ивановскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую, Владимирскую области. После он уйдет на Волгу. В этих регионах из-за прохождения фронта прогнозируются сильные осадки и усиление ветра с порывами до 27 м/с.

Аналогичная ситуация, начиная с ночи на пятницу, прогнозируется в Псковской, Новгородской областях, где ожидаются ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с. В Ленинградской области аналогичная ситуация прогнозируется завтра.

Согласно данным Гидрометцентра, 5 июля в Брянской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, в Орловской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Рязанской областях дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. В Тверской, Тульской областях очень сильный дождь, гроза, град, ветер 22-27 м/с.

Во Владимирской области сильный дождь, гроза, в Калужской области сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 25-27 м/с. В Ярославской области ожидаются сильный дождь, гроза, ветер 22-27 м/с, в Костромской области дождь, град, ветер 17-22 м/с. В Ивановской области 5 июля ожидаются дождь, гроза, крупный град, ветер 15-20 м/с, 6 июля очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 22-27 м/с.