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Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Температура в Москве достигла самого высокого значения с начала года, воздух прогрелся до плюс 33,1 градуса, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хотя рекордное значение еще не достигнуто, но все-таки уже сегодня отмечается самая высокая температура за этот год - 33,1 градуса. Рекордное значение для сегодняшнего дня - 33,7 градуса - было в 1938 году", - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что температура в четверг еще может повыситься.

Накануне в Москве второй день подряд был перекрыт рекорд температуры для 3 июля, воздух прогрелся до плюс 32,5 градусов, что на 0,3 выше прошлого рекорда, который был в 1917 году. 2 июля также был перекрыт абсолютный максимум температуры.

Жара в Москве

15
Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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