Парки Москвы прекратили работу из-за надвигающейся непогоды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Столичные парки прекращают свою работу из-за ожидающегося ухудшения погоды, сообщили в департаменте культуры Москвы.

"В 12:00 закрываются подведомственные департаменту культуры парки и Московский зоопарк в связи с ухудшением погодных условий", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в департаменте торговли и услуг сообщили, что в связи с ожидающейся непогодой с 12:00 также будут закрыты фестивальные площадки "Московских сезонов", включая бассейны.

В департаменте попросили все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что в пятницу в столичном регионе прогнозируются сильные осадки, крупный град, гроза и усиление ветра, в отдельных районах с порывами до 27 м/с, за час может выпасть до 20 мм осадков.