Поиск

Парки Москвы прекратили работу из-за надвигающейся непогоды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Столичные парки прекращают свою работу из-за ожидающегося ухудшения погоды, сообщили в департаменте культуры Москвы.

"В 12:00 закрываются подведомственные департаменту культуры парки и Московский зоопарк в связи с ухудшением погодных условий", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в департаменте торговли и услуг сообщили, что в связи с ожидающейся непогодой с 12:00 также будут закрыты фестивальные площадки "Московских сезонов", включая бассейны.

В департаменте попросили все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что в пятницу в столичном регионе прогнозируются сильные осадки, крупный град, гроза и усиление ветра, в отдельных районах с порывами до 27 м/с, за час может выпасть до 20 мм осадков.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и РФ Роберту Вудлэнду

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается гроза с градом, возможны смерчи

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Самая высокая температура с начала года зарегистрирована в Москве

Движение поездов между Москвой и Лосиноостровской ограничили из-за провисания фасада моста

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

В Москве подать заявку на голосование бумажным бюллетенем можно до 2 сентября

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Мосгоризбирком предложил выдавать бумажные бюллетени по предварительным заявкам

Собянин предупредил о резкой смене погоды в пятницу

Температура воды в Москве-реке поднялась до значений Черного моря

В столичном регионе жара спадет на выходные и потом вернется

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });