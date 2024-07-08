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В новостройках Москвы за три года потолки стали выше на 4 см

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Средняя высота потолков в новостройках Москвы выросла на 4 см за три года и превысила 2,9 метра, подсчитали аналитики компании "Метриум"

Больше всего потолки выросли в элитном сегменте. Сейчас этот показатель составляет 3,33 м, в 2021 году был равен 3,19 м. Таким образом, высота потолков в элитных комплексах выросла на 14 см или 4,4%. При этом только в семи элитных и делюкс-проектах на первичном рынке встречаются потолки выше 5 м (рекорд за всю историю первичного рынка 9 м в башне "Федерация").

Средняя высота потолков в премиальных проектах - 3,12 м. Три года назад было 3,1 м. Соответственно, высота потолков в новостройках премиум-класса выросла на 2 см, или 0,6%.

В проектах бизнес-класса средняя высота потолков сейчас равна 3 м. В 2021 году этот показатель составлял 3,02 м. То есть в бизнес-классе потолки стали ниже в среднем на 2 см или на 0,7%.

В массовом сегменте высота потолков сегодня составляет в среднем 2,76 м. Тремя годами ранее показатель был равен 2,73 м. м. Следовательно, зафиксирован рост на 3 см или 1,1%.

По округам минимальная средняя высота потолков в Москве зафиксирована в Троицком округе - 2,68 м, максимальная - в Центральном - 3,18 м. Самые низкие потолки предлагаются в проекте комфорт-класса в Нижегородском районе (ЮВАО) - 2,59 м, самые высокие в открытом предложении - в элитном проекте на Саввинской набережной в Хамовниках (ЦАО) - 6,43 м.

Метриум Троицк Москва ЦАО Саввинская набережная Федерация
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