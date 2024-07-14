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"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды

"Аэрофлот" перенес ряд рейсов в "Шереметьево" из-за погоды
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" перенес ряд рейсов с прибытием в московский аэропорт "Шереметьево" на фоне неблагоприятного прогноза погоды.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, международный аэропорт "Шереметьево" после 17:00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в "Шереметьево" будет сдвинуто на более позднее", - сообщила авиакомпания.

Пассажиры перенесенных рейсов информируются о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании. Транзитных пассажиров авиакомпания "заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы".

Вылеты из "Шереметьево" будут осуществляться по фактической погоде, отметили в "Аэрофлоте".

В пресс-службе "Шереметьево" в свою очередь сообщили, что аэропорт в настоящее время работает штатно.

"Ранее, в соответствие с метеопрогнозом и данными о прогнозируемой сильной грозе, в целях безопасности пассажиров и согласно регламентам оперативный штаб аэропорта "Шереметьево" совместно с ПАО "Аэрофлот" ввели предусмотрительные ограничения по количеству ВПО (взлетно-посадочных операций - ИФ) в час. В этой связи утром ПАО "Аэрофлот" провел незначительные корректировки расписания", - сообщила представитель "Шереметьево" журналистам.

Ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки, добавила она.

Ранее власти Москвы предупредили о грозе и граде, которые ожидаются в некоторых районах города в ближайшие часы и до конца суток в воскресенье.

Москва Шереметьево Аэрофлот
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