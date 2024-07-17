В Москве начали готовить площадку для строительства общежития ЦМШ при Консерватории

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В центре Москвы начали обустраивать стройплощадку для возведения нового общежития Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при консерватории имени Чайковского, сообщает сайт стройкомплекса. Здание получит адрес Малый Кисловский переулок, дом 4, строение 5.

"Проект общежития для Центральной музыкальной школы согласован с Москомархитектурой, специалисты уже приступили к обустройству строительной площадки. Общая площадь семиэтажного здания общежития составит почти 5 тыс. кв.м. Для удобства студентов и преподавателей его соединят с музыкальной школой стеклянными переходами на уровне 4 и 5 этажей", - заявил через пресс-службу вице-премьер Марат Хуснуллин.

В здании будут жилые комнаты, пространства с репетиционными кабинетами, спортивный зал, медицинский блок и административные помещения. Также его приспособят для маломобильных граждан.

Гендиректор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян рассказал, что стройку планируют завершить в 2026 году. Со стороны внутреннего двора у общежития будет ступенчатый фасад, благодаря чему там появится защищенная от осадков пешеходная зона.

Здание возведут в рамках комплексной госпрограммы "Строительство", куратором которой выступает Минстрой России.