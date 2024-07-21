Новый концертный комплекс появится в Нагатинской пойме в Москве

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Инвестор возведет на юге Москвы концертный зал в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил в воскресенье заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Нагатинской пойме на территории около 100 гектаров реализуется крупный градостроительный проект. В ближайшее время инвестор планирует приступить к строительству концертного зала. Он должен завершить строительство в течение пяти лет", - цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Предполагается, что новый комплекс сможет вместить до 10 тыс. зрителей, отметил заммэра.

С начала 2024 года столица предоставила инвесторам 38 участков земли для реализации МаИП. Их общая площадь составляет около 170 гектаров, добавил Ефимов.

В Нагатинской пойме открыт крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров Мечты". Также там расположен концертный зал "Москва". В настоящее время в нем отмечается высокая заполняемость - на 2025 год забронировано около 40% дат, частично осуществляется бронирование на 2026 год.

Новый концертный зал, который возведут по МаИП, появится на территории с хорошей транспортной доступностью и позволит проводить больше знаковых для города мероприятий, добавили в комплексе.