Более 220 аварийных объектов снесли в Москве с начала года

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Свыше 220 аварийных объектов снесли в Москве за январь-июнь 2024 года, сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"С января по июнь 2024 года в Москве приведены в надлежащий вид 119 построек и демонтировано 225 аварийных объектов", - приводятся в сообщении слова начальника ведомства Ивана Боброва.

Он уточнил, что в столице сносят те здания, которые уже нельзя реконструировать, они угрожают жизни людей и не являются объектами культурного наследия. В большинстве случаев такие объекты не используются.