Создано управление кадровых сервисов правительства Москвы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Управление кадровых сервисов правительства Москвы создано после слияния Управления государственной службы и кадров и проекта "Кадровые сервисы Правительства Москвы".

"В столице образовано Управление кадровых сервисов правительства Москвы. Оно создано в результате слияния Управления государственной службы и кадров и проекта "Кадровые сервисы Правительства Москвы" в Аппарате мэра и правительства Москвы. Новая организация продолжит формирование единой системы кадровых сервисов правительства Москвы", - сообщил сайт мэра и правительства Москвы.

Концепция нового ведомства разработана по поручению мэра столицы Сергея Собянина и призвана, в том числе, содействовать реализации стратегии развития столицы до 2030 года.

"Мы используем рыночные инструменты и весь накопленный опыт в кадровой сфере, чтобы создавать по-настоящему эффективные продукты и сервисы, которые помогают сотрудникам уверенно решать даже самые сложные задачи на благо москвичей", - уточнила директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Тараненко.

Управление кадровых сервисов продолжит обеспечивать специалистами правительство Москвы и столичные органы исполнительной власти, награждать работников городских организаций и жителей, формировать кадровую политику и законодательство о государственной гражданской службе, а также координировать государственные органы власти в вопросах поступления на гражданскую службу.