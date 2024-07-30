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В Москве станцию метро "Коммунарка" переименуют в "Новомосковскую"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин решил переименовать станцию метро "Коммунарка" на Сокольнической линии в "Новомосковскую", сообщил телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Объясняя причины переименования, чиновники заявили, что "название "Новомосковская" отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве. Кроме того, по их словам, станция "Коммунарка" Троицкой линии метро будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

"Скоро обновленная навигация появится во всем метро. Сначала будем указывать два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название "Коммунарка" полностью исчезнет с навигации на линии", - говорится в сообщении.

Уже обновляется информация на цифровых наддверных экранах, а также меняет аудиоинформирование в поездах с названием станции "Новомосковская". Всего будут заменены более 7 тысяч элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции "Новомосковская".

На нынешней "Коммунарке" обновят путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием строящейся станции "Потапово", а еще обозначат направление к будущей пересадке между линиями.

"В ТиНАО уже заработало 18 станций метро и МЦД, а до конца года планируем открыть "Потапово" Сокольнической линии и "Тютчевскую" Троицкой линии. Чтобы пассажирам стало проще ориентироваться после изменений, мы разместим наглядные плакаты с информацией на всех станциях Сокольнической линии. Кроме того, специалисты уже подготовили навигацию для Троицкой линии. Скоро ее начнут размещать на новых станциях", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Коммунарка Максим Ликсутов Сергей Собянин ТиНАО Новомосковская Новая Москва Московский метрополитен
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