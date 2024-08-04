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В трамвайном депо на улице Шаболовка проводится реконструкция

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В трамвайном депо на Шаболовке осуществляется масштабная реконструкция, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он написал в своем телеграм-канале, запланированы расширение проезда, прокладка новых путей, замена кабельных линий, а также установка современных станков для обточки колес трамвая.

"Заезд организуют по типу конвейера - процесс обслуживания станет до двух раз быстрее, сократится нагрузка на Шаболовку", - сообщил Собянин.

Мэр уточнил, что административный корпус также будет отреставрирован.

По словам Собянина, после открытия депо будет обслуживать маршруты в центре, на юге и юго-западе Москвы.

Москва Сергей Собянин Шаболовка
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