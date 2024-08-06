В Москве увеличат нормативы финансирования школ и детских садов с сентября

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Власти Москвы увеличат нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования, изменения вступят в силу с 1 сентября, сообщил сайт мэра и правительства столицы. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

С 1 сентября подушевой норматив на учащихся первых-четвертых классов составит 147,8 тысячи рублей в год (увеличится на 3,6 тысячи рублей), пятых-девятых классов - 166,5 тысячи рублей (больше на 1,7 тысячи рублей), 10-11-х классов - 186,9 тысячи рублей (вырастет на 1,7 тысячи рублей).

Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены до 219,6 тысячи рублей (увеличение на 10,3 тысячи рублей).

Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличат за счет средств столичного бюджета.

С 2020 года все школы и детские сады города Москвы - государственные и негосударственные - получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам, а в детских садах норматив стал единым для воспитанников всех возрастов.