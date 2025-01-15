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В Москве увеличили нормативы финансирования детских садов и школ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве увеличены нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования, в среднем их проиндексируют на 8,2%, сообщает портал мэрии. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, средства на эти цели предусмотрены в бюджете города.

С 1 января 2025 года подушевой норматив на учащихся первых - четвертых классов составит 160,3 тысячи рублей в год, а с пятого по 11-й - 184,6 тысячи рублей. Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены до 237 тысяч рублей, а для групп кратковременного пребывания - до 90,2 тысячи рублей в год.

Кроме того, дополнительные средства направят на повышение зарплат педагогических и других сотрудников столичных учреждений дошкольного и среднего общего образования, обеспечение питания и другие расходы, необходимые для создания качественной образовательной среды.

С 2020 года все столичные школы и детские сады, как государственные, так и частные, получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам. В дошкольных учреждениях этот показатель стал единым для детей всех возрастов. Такой подход - базовое условие равенства возможностей на получение качественного образования для всех московских детей.

Сергей Собянин Москва
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