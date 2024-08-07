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Дептранс Москвы предложил увеличить штрафы за езду на самокате вдвоем до 100 тыс. рублей

Дептранс Москвы предложил увеличить штрафы за езду на самокате вдвоем до 100 тыс. рублей
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Штраф за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям предлагается повысить до 100 тысяч рублей, такое предложение направил столичный департамент транспорта операторам сервиса аренды.

"В адрес операторов сервисов аренды было направлено письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тыс. руб. Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в среду.

Ведомство направило предложение после случая на ТТК, где семейная пара с ребенком каталась на одном самокате. "На видео родители нарушили сразу три правила: они едут на одном самокате с ребенком, втроем по проезжей части. Такая ситуация на дороге создает опасность как для них самих, так и для других участников дорожного движения", - сообщили в департаменте.

Там добавили, что нарушитель на самокате получил штраф и был заблокирован в сервисе. Случай на контроле прокуратуры.

Ранее в СМИ появилось видео, где на одном самокате по проезжей части едут двое взрослых с ребенком.

Москва
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