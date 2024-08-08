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В Москве до конца дня ожидаются дожди и грозы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Москве до конца дня, по прогнозу, возможны дожди и грозы, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. С утра уже местами прошли дожди.

"Сверхинтенсивные осадки зафиксированы в отдельных районах столицы. Наибольшее количество - на юге и юго-западе города. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. Возможны дождь, местами сильный, гроза. Может выпасть до 20 мм осадков", - сообщили в мэрии.

По данным чиновников, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригады "Мосводостока" открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды, а при необходимости применяют откачивающую технику.

Городской Департамент транспорта в связи с прогнозом погоды предупредил, что вечером в четверг на дорогах возможны затруднения в движении на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Мосводосток МКАД Москва Дептранс ТТК
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